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Найденные в Петербурге детеныши нерпы получили выбранные голосованием имена

Найденные в Петербурге детеныши нерпы получили выбранные голосованием имена
pxhere.com

Жители Петербурга голосованием выбрали имена для нерпят, найденных весной на двух городских набережных.

Среди предложений горожан были как забавные клички, так и вполне серьезные. Финик и Пряник, Лелик и Болик, Ромашка и Фарфор, Петр и Павел. Однако заслуженная победа досталась именам, связанным с местами обнаружения ластоногих малышей.

«Обоих детенышей обнаружили на набережных Петербурга: первого — на берегу у проспекта Обуховской Обороны, а второго возле Аптекарской набережной», — пояснили в пресс-службе горадминистрации.

Интересно, что вариантов именно таких кличек было очень много. Теперь маленькие Обухов и Аптекарь находится под чутким присмотром волонтеров Фонда друзей балтийской нерпы.

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