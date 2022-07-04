Найденные в Петербурге детеныши нерпы получили выбранные голосованием имена

Среди предложений горожан были как забавные клички, так и вполне серьезные. Финик и Пряник, Лелик и Болик, Ромашка и Фарфор, Петр и Павел. Однако заслуженная победа досталась именам, связанным с местами обнаружения ластоногих малышей.