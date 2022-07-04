Найденные в Петербурге детеныши нерпы получили выбранные голосованием имена

Жители Петербурга голосованием выбрали имена для нерпят, найденных весной на двух городских набережных.
Среди предложений горожан были как забавные клички, так и вполне серьезные. Финик и Пряник, Лелик и Болик, Ромашка и Фарфор, Петр и Павел. Однако заслуженная победа досталась именам, связанным с местами обнаружения ластоногих малышей.
«Обоих детенышей обнаружили на набережных Петербурга: первого — на берегу у проспекта Обуховской Обороны, а второго возле Аптекарской набережной», — пояснили в пресс-службе горадминистрации.
Интересно, что вариантов именно таких кличек было очень много. Теперь маленькие Обухов и Аптекарь находится под чутким присмотром волонтеров Фонда друзей балтийской нерпы.