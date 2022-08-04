Найдена суперземля, где могут быть благоприятные для жизни условия. Ross 508 b в четыре раза тяжелее нашей планеты

Астрономы нашли ещё одну экзопланету, находящуюся в зоне обитаемости. Правда, есть нюанс.





Ross 508 b вращается вокруг красного карлика Ross 508 всего в 37 световых годах от Земли. Планета находится на таком расстоянии от звезды, которое позволяет находиться на поверхности воде в жидком состоянии, а это основной компонент для известной нам жизни.

Ross 508 b имеет массу примерно в четыре раза больше земной и это каменистая планета, то есть она относится к классу суперземель. Экзопланету обнаружили не транзитным методом, как это делается в большинстве случаев, а с помощью новой техники инфракрасного мониторинга. Для этого использовался гавайский телескоп Subaru и новый инструмент InfraRed Doppler instrument (IRD), который недавно был установлен на телескоп. Это первый в мире высокоточный инфракрасый спектрограф для телескопов восьмиметрового класса.

Ross 508 b также достаточно интересна для учёных, так как это лишь третья экзопланета, обнаруженная у столь небольшой звезды. Ross 508 имеет массу в восемь раз меньше массы Солнца.

Возвращаясь к тому самому нюансу, дело в том, что орбита экзопланеты достаточно вытянута, поэтому в зоне обитаемости Ross 508 b находится не постоянно, а входит в неё каждые 11 дней. Это не означает, что там не может быть воды в жидком состоянии, но это важный нюанс.

Правда, самый важный нюанс тут в том, что Ross 508 является красным карликом, а такой тип звёзд обычно намного более активен, чем то же Солнце. То есть на красных карликах намного чаще происходят вспышки и эти вспышки намного сильнее солнечных. При этом красные карлики являются небольшими и достаточно холодными звёздами, то есть зона обитаемости у них находится очень близко. Это в свою очередь означает, что планеты в зоне обитаемости красных карликов, вероятно, постоянно подвергаются бомбардировке радиацией, хотя и тут есть ряд нюансов, при которых жизнь на такой планете может зародиться и сохраняться достаточно долго.