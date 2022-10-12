Навка рассказала о планах мужа тяжелобольной Заворотнюк

Супруг онкобольной актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев примет участие в шоу своей коллеги Татьяны Навки. Об этом сообщила сама спортсменка.
Чернышев тратит все заработанные средства на лечение Заворотнюк. Кроме этого, он уже давно не выступал на льду.
Однако недавно стало известно, что мужчина все-таки решился на данный шаг. Об этом рассказала Навка.
«Мое новое шоу связано со сборником сказок “Тысяча и одна ночь”. Это будет невероятно красивое зрелище, кататься будут в главных ролях Никита Кацалапов, Виктория Синицына, Камила Валиева, Татьяна Навка, Иван Ригини, Петр Чернышев», — цитирует ее «РБК Спорт».
Заворотнюк уже несколько лет борется с агрессивной формой рака головного мозга. Сама звезда сериала «Моя прекрасная няня» никак не комментирует свое состояние здоровья.