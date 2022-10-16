Новости0

Навка отметила преображение Арзамасовой в новом сезоне «Ледникового периода»

Навка рассказала о планах мужа тяжелобольной Заворотнюк
Агентство «Москва» | Сергей Ведяшкин

Фигуристка Татьяна Навка оценила преображение актрисы Лизы Арзамасовой в рамках нового сезона шоу «Ледниковый период» на Первом канале. По мнению спортсменки, артистка превратилась в сексуальную, молодую женщину.

Арзамасова не первый раз принимает участие в проекте «Ледниковый период». Ее дебют в рамках передачи состоялся в 2010 году.

Недавнее выступление актрисы в паре с олимпийским чемпионом Никитой Кацалаповым было наполнено яркими чувствами. Звезда серила «Папины дочки» не забыла всему тому, чему ее научили 12 лет назад.

«Лиза, какая ты стала. Это перевоплощение невероятное. Номер потрясающий. Какая ты сексуальная, какие у тебя руки!» – сказала Навка.

За эти годы Арзамасова снялась в интересных проектах. Кроме этого, она вышла замуж за фигуриста Илью Авербуха и стала матерью.

Арзамасова ледниковый период навка
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.