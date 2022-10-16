Навка отметила преображение Арзамасовой в новом сезоне «Ледникового периода»

Фигуристка Татьяна Навка оценила преображение актрисы Лизы Арзамасовой в рамках нового сезона шоу «Ледниковый период» на Первом канале. По мнению спортсменки, артистка превратилась в сексуальную, молодую женщину.
Арзамасова не первый раз принимает участие в проекте «Ледниковый период». Ее дебют в рамках передачи состоялся в 2010 году.
Недавнее выступление актрисы в паре с олимпийским чемпионом Никитой Кацалаповым было наполнено яркими чувствами. Звезда серила «Папины дочки» не забыла всему тому, чему ее научили 12 лет назад.
«Лиза, какая ты стала. Это перевоплощение невероятное. Номер потрясающий. Какая ты сексуальная, какие у тебя руки!» – сказала Навка.
За эти годы Арзамасова снялась в интересных проектах. Кроме этого, она вышла замуж за фигуриста Илью Авербуха и стала матерью.