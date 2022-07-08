Навка отказалась от премьеры своей новой ледовой сказки в Лас-Вегасе из-за санкций США

Обладательница олимпийского золота в танцах на льду Татьяна Навка сообщила, что намерена перенести первый показ своего нового ледового шоу «Аленький цветочек». Его премьера из-за американских санкций состоится не в Лас-Вегасе, как планировалось изначально, а в Сочи.
Татьяна Навка попала под санкции Белого дома в первых числах марта в связи с начатой Россией спецоперацией по защите мирных граждан Донбасса. Вскоре фигуристку включил в черный список и Евросоюз.
«У нас катаются лучшие фигуристы в мире, и наша команда создает лучшие мюзиклы а мире. Хочу открыть секрет: санкции устроили Лас-Вегасу, мы не поехали в Лас-Вегас, потому что у нас есть свой Лас-Вегас и “Сочи Парк”», — заявила олимпийская чемпионка в пятницу в ходе пресс-конференции.
Ледовый спектакль, созданный по мотивам произведения Сергея Аксакова, будут показывать в Сочи до 30 сентября. Образы главных героев в сказке Навки воплотят титулованные российские фигуристы.