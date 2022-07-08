Навка отказалась от премьеры своей новой ледовой сказки в Лас-Вегасе из-за санкций США

«У нас катаются лучшие фигуристы в мире, и наша команда создает лучшие мюзиклы а мире. Хочу открыть секрет: санкции устроили Лас-Вегасу, мы не поехали в Лас-Вегас, потому что у нас есть свой Лас-Вегас и “Сочи Парк”», — заявила олимпийская чемпионка в пятницу в ходе пресс-конференции.