Навка объяснила исчезновение мужа онкобольной Заворотнюк в своем ледовом шоу

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка высказалась об исчезновении фигуриста Петра Чернышева из ледового шоу «Лебединое озеро». Спортсменка назвала причину, по которой супруга онкобольной актрисы Анастасии Заворотнюк заменили на Никиту Кацалапова, передает портал BLITZ.center.
По информации источника, Чернышев и Навка не вышли на лед во время показа «Лебединого озера» в Сочи. Как отметила сама фигуристка, замена никаким образом не связана с состоянием Заворотнюк.
«Петр занимается проектами в Москве, создает шоу, у нас все распределено, каждый занят своим делом. Но на Новый год, конечно, зрители могут ждать в Москве Петра и меня», — объяснила олимпийская чемпионка.
Ранее «Народные Новости» сообщали, что литовская пара продолжит выступать в шоу Навки после санкций со стороны президента Науседы.