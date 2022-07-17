Навка и Песков появились на публике после слухов о разводе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и его супруга, фигуристка Татьяна Навка появились на публике после слухов о разводе. Кадрами с того вечера спортсменка поделилась в социальных сетях.
Навка для выхода в свет облачилась в черное платье на тонких бретелях. Ее образ дополнили бусы из белых камней и роза на плече.
«Едем на юбилей. Отгадаете к кому?» — написала фигуристка.
Пользователи Сети предположили, что супруги получили приглашение на юбилей вокалиста Григория Лепса. Накануне артисту исполнилось 60 лет.