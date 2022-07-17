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Навка и Песков появились на публике после слухов о разводе

Навка и Песков появились на публике после слухов о разводе
Агентство «Москва» / Сергей Ведяшкин

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и его супруга, фигуристка Татьяна Навка появились на публике после слухов о разводе. Кадрами с того вечера спортсменка поделилась в социальных сетях. 

Навка для выхода в свет облачилась в черное платье на тонких бретелях. Ее образ дополнили бусы из белых камней и роза на плече. 

«Едем на юбилей. Отгадаете к кому?» — написала фигуристка. 

Пользователи Сети предположили, что супруги получили приглашение на юбилей вокалиста Григория Лепса. Накануне артисту исполнилось 60 лет.

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RusNewsToday24
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