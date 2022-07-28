Навигатор Tesla и другие сервисы Standard Connectivity становятся платными

Компания Tesla изменила свою политику относительно «подключённых» сервисов для своих автомобилей.

Пакет Standard Connectivity согласно новым правилам становится платным через восемь лет после первоначальной продажи автомобиля. Ранее пакет предоставлялся полностью бесплатно на весь срок службы автомобиля.

Отметим, что пакет Standard Connectivity добавляет базовые функции, такие как навигация без просмотра трафика в реальном времени или спутниковых карт, а также возможность потоковой передачи музыки через Bluetooth.

Спустя восемь лет с момента выпуска автомобиля Tesla, стоимость Standard Connectivity составит 10 долларов в месяц.