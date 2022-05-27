навигатор для велосипедов и самокатов, горки и склоны, «Истории», умные подсказки и многое другое

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Команда популярного картографического сервиса 2ГИС, теперь входящая в экосистему СберБанка, провела презентацию, представив новые функции.





Так, в приложении появился навигатор для велосипедов и самокатов. Функция построения маршрутов учитывает такие важные особенности: как тип дороги, лестницы, калитки, подземные и наземные переходы проезжей части. Причём на выбор пользователя будут предложены наиболее безопасный или кратчайший маршруты.

Появился выбор прокатных самокатов прямо на карте 2ГИС. Для России на данный момент доступны самокаты «Юрента», а для Казахстана и Минска — самокаты Jet.





Ещё одно новшество — в навигаторе для пеших прогулок появилась информация о рельефе, включая перепад высот и гистограмму всего маршрута. Сложные крутые участки помечаются красным, пологие — жёлтым, а ровные — зелёным цветом. Аналогично информация о рельефе отображается и в навигаторе для велосипедов.





В навигаторе для автомобилей появилась пара новшеств. Во-первых, стали доступны альтернативные маршруты, которые предлагаются с учётом ситуации на дорогах. Во-вторых, по пути можно искать магазины или другие места.

Был переработан дизайн главного экрана — исчезли прежние вкладки в самом верху, дублирование маршрутов и профиля, появились «Истории» и умные подсказки с маршрутами самых посещаемых мест, внизу появились три главных кнопки — «Обзор», «Маршруты» и «Профиль».