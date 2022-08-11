Навальный подал иск против ИК из-за отказа раскрыть данные о заказчике изделий

Алексей Навальный* (включен в перечень террористов и экстремистов на сайте Росфинмониторинга) подал административный иск против ИК под Владимиром, в котором отбывает наказание. Основанием стал отказ руководства колонии раскрыть данные заказчика изделий, которые производит блогер, передает пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области.
Отмечается, что адвокатский запрос был подан в июне текущего года. В нем содержалась просьба сообщить наименование и ИНН организации, которая является заказчиком изготовляемых изделий. Отказ предоставить эти данные Навальный посчитал незаконным, сообщал «Царьград».
- * – физлицо, внесенное в список террористов и экстремистов в России