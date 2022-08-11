Навальный подал иск против ИК из-за отказа раскрыть данные о заказчике изделий

Отмечается, что адвокатский запрос был подан в июне текущего года. В нем содержалась просьба сообщить наименование и ИНН организации, которая является заказчиком изготовляемых изделий. Отказ предоставить эти данные Навальный посчитал незаконным, сообщал «Царьград».