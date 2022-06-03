Наушники Apple AirPods Pro 2 в итоге не получат новый дизайн, но получат новые датчики

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Похоже, наушники AirPods Pro 2 не получат новый дизайн. Согласно появившимся у источника данным, новая модель будет выглядеть примерно так же, как текущая.





Напомним, ранее были слухи, что AirPods Pro 2 получат новый дизайн без ножек. В целом у Apple нет никаких особых причин менять форм-фактор, хотя, вполне возможно, компания действительно рассматривала вариант без ножек, просто решила от него отказаться. Тем более, что те же Beats Studio Buds как раз не имеют ножек, то есть наработки Apple уже нашли применение.

Источник говорит, что новая модель также получит датчик обнаружения кожи, как у AirPods 3. Текущие AirPods Pro опираются на двойные оптические датчики, но новый вариант всё же точнее.