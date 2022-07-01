Научный руководитель Гидрометцентра Вильфанд пообещал россиянам жаркий июль

Погода в июле на территории России будет преимущественно жаркой. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, наиболее тепло будет на юго-востоке Сибири и в южной части Дальнего Востока. В некоторые дни июля столбик термометра поднимется выше отметки +35 градусов.
«Это будет способствовать формированию пятого чрезвычайного класса пожарной опасности», — передает слова синоптика Общественная Служба Новостей.
Он также добавил, что некоторым регионам России все же придется столкнуться с прохладными периодами во втором месяце лета. Это касается Поволжья и Урала. Жаркие дни периодически будут сменять прохладные периоды, уточнил Вильфанд.
Теплая погода до середины следующей недели сохранится в северной и центре европейской части России. Ближе к выходных в этих регионах погодные условия приблизятся к средним показателям. Днем воздух будет прогреваться до +25 градусов, ночью — от 10 до 15 градусов тепла.