Новости0

Научный руководитель Гидрометцентра Вильфанд пообещал россиянам жаркий июль

Научный руководитель Гидрометцентра Вильфанд пообещал россиянам жаркий июль
pxhere.com

Погода в июле на территории России будет преимущественно жаркой. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, наиболее тепло будет на юго-востоке Сибири и в южной части Дальнего Востока. В некоторые дни июля столбик термометра поднимется выше отметки +35 градусов.

«Это будет способствовать формированию пятого чрезвычайного класса пожарной опасности», — передает слова синоптика Общественная Служба Новостей.

Он также добавил, что некоторым регионам России все же придется столкнуться с прохладными периодами во втором месяце лета. Это касается Поволжья и Урала. Жаркие дни периодически будут сменять прохладные периоды, уточнил Вильфанд.

Теплая погода до середины следующей недели сохранится в северной и центре европейской части России. Ближе к выходных в этих регионах погодные условия приблизятся к средним показателям. Днем воздух будет прогреваться до +25 градусов, ночью — от 10 до 15 градусов тепла.

вильфанд июль погода
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.