Научный руководитель Гидрометцентра Вильфанд пообещал россиянам жаркий июль

Теплая погода до середины следующей недели сохранится в северной и центре европейской части России. Ближе к выходных в этих регионах погодные условия приблизятся к средним показателям. Днем воздух будет прогреваться до +25 градусов, ночью — от 10 до 15 градусов тепла.