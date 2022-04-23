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    Научный центр изучения Арктики выпустит комиксы по народным ненецким сказкам

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Научный центр изучения Арктики выпустит комиксы по народным ненецким сказкам

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    Globallookpress

    Фольклористы займутся выпуском книги с комиксами по народным
    сказкам Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом сообщает сайт «Красный
    север»    .

    Трудиться над изданием будут специалисты Научного центра
    изучения Арктики совместно с художниками. В основу комиксов лягут пять неизданных
    ранее местных сказок.

    Основной целью проекта считается сохранение тундрового
    диалекта ямальского говора. Авторами идеи являются МВК имени И. С. Шемановского
    и петербургская художница по комиксам Юлия Никитина.

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