Научный центр изучения Арктики выпустит комиксы по народным ненецким сказкам

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Фольклористы займутся выпуском книги с комиксами по народным
сказкам Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом сообщает сайт «Красный
север».
Трудиться над изданием будут специалисты Научного центра
изучения Арктики совместно с художниками. В основу комиксов лягут пять неизданных
ранее местных сказок.
Основной целью проекта считается сохранение тундрового
диалекта ямальского говора. Авторами идеи являются МВК имени И. С. Шемановского
и петербургская художница по комиксам Юлия Никитина.
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