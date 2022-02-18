Nature: число повторных заражений при омикрон-штамме возросло в десять раз

Nature: число повторных заражений при омикрон-штамме возросло в десять раз Новости
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Число повторных заражений коронавирусом существенно увеличилось с появлением «Омикрона». Так, показатель поднялся с одного процента до десяти, передает издание Nature.

Специалисты из разных стран связывают такие результаты с меньшей эффективностью иммунитета после перенесенного коронавируса. Усугубляет статистику и то, что новый вариант способен обходить защиту организма. При этом риск тяжелого течения COVID-19 по-прежнему остается низким.

«Способность "Омикрона" заражать людей, имеющих антитела после вакцинации, либо после перенесенной инфекции, является ключевой причиной, что сделало недавний всплеск заболеваемости настолько значительным», — отметили исследователи.

Истинные масштабы повторных заражений, добавили ученые, могут быть гораздо больше. По их словам, все еще остается существенное число не диагностированных случаев.

Как отметил инфекционист Александр Горелов, в России доля повторных заражений составляет 15%. По его словам, соответствующие риски зависят от иммунитета конкретного человека, передает URA.RU.

 
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