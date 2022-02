Натуральный мёд: каких сортов на самом деле не существует

Сегодня можно купить любой мёд, который вы можете себе представить. Выбор на полках магазинов ограничен лишь фантазией производителей. Вначале я радовалась такому разнообразию: различные вкусовые оттенки делают продукт интересным и вкусным.

Глаза мне открыл сосед, который по традиции каждый год угощает меня баночкой сладкого гостинца. У него на даче своя пасека — отличное хобби. Он сказал, что ведь не с каждого растения можно получить натуральный мёд! После его рассказа я выбросила все склянки с этим продуктом, стоявшие на кухне.

© Depositphotos

Какой натуральный мёд на самом деле ненатуральный

Шиповник

Безусловно, теоретически мёд шиповника существует. Однако это растение считается очень слабым медоносом. Чтобы собрать с него мёд в нормальных количествах, понадобится использовать огромные территории. Под видом мёда из этого растения обычно продают продукт, совмещающий в себе дешевые сорта обычного мёда, патоку и различные добавки.

Облепиха

Это растение вовсе не является медоносом. Пыльца облепихи лишена нектаринов, поэтому пчелы на нее не садятся. Кроме того, облепиха — ветроопыляемый кустарник, то есть, пыльца с нее переносится ветром. Под видом облепихового мёда можно купить гречишный или подсолнечниковый мёд с патокой, ароматизаторами и усилителями вкуса.

Боярышник

Такой мёд действительно существует, но продается он по очень высокой цене. Дело в том, что это растение не распространено на территории СНГ. Хотя боярышник и считается очень некратопродуктиынм, вряд ли можно встретить натуральный мёд из него в каждом магазине. Вместо мёда из боярышника вы можете по ошибке купить продукт из дешевых сортов с добавлением загустителей, ароматизаторов и патоки.

Другие поддельные сорта мёда:

Мёд из красной щетки, родиолы или боровой матки. Лотосовый мёд. Мёд Кандык. Женьшеневый мёд. Мёд арабиса. Персиковый, ананасовый, земляничный, тыквенный, кивовый мёд. Мёд горной колючки.

© Depositphotos

Чтобы выбрать качественный мёд, нужно помнить некоторые правила. Консистенция продукта должна быть однородной: никаких осадков и расслоений! Кроме того, мёд должен быть тягучим, плотным. Запомните золотое правило: 1 литр настоящего мёда весит не меньше, чем 1,4 кг. Не попадитесь на подделку!

