Натуральный мёд: каких сортов на самом деле не существует

Натуральный мёд: каких сортов на самом деле не существует Полезные советы
На чтение 2 мин. Опубликовано Обновлено


Сегодня можно купить любой мёд, который вы можете себе представить. Выбор на полках магазинов ограничен лишь фантазией производителей. Вначале я радовалась такому разнообразию: различные вкусовые оттенки делают продукт интересным и вкусным.

Глаза мне открыл сосед, который по традиции каждый год угощает меня баночкой сладкого гостинца. У него на даче своя пасека — отличное хобби. Он сказал, что ведь не с каждого растения можно получить натуральный мёд! После его рассказа я выбросила все склянки с этим продуктом, стоявшие на кухне.

© Depositphotos

Содержание
  1. Какой натуральный мёд на самом деле ненатуральный
  2. Шиповник
  3. Облепиха
  4. Боярышник
  5. Другие поддельные сорта мёда:

Какой натуральный мёд на самом деле ненатуральный

Шиповник

Безусловно, теоретически мёд шиповника существует. Однако это растение считается очень слабым медоносом. Чтобы собрать с него мёд в нормальных количествах, понадобится использовать огромные территории. Под видом мёда из этого растения обычно продают продукт, совмещающий в себе дешевые сорта обычного мёда, патоку и различные добавки.

Облепиха

Это растение вовсе не является медоносом. Пыльца облепихи лишена нектаринов, поэтому пчелы на нее не садятся. Кроме того, облепиха — ветроопыляемый кустарник, то есть, пыльца с нее переносится ветром. Под видом облепихового мёда можно купить гречишный или подсолнечниковый мёд с патокой, ароматизаторами и усилителями вкуса.

Боярышник

Такой мёд действительно существует, но продается он по очень высокой цене. Дело в том, что это растение не распространено на территории СНГ. Хотя боярышник и считается очень некратопродуктиынм, вряд ли можно встретить натуральный мёд из него в каждом магазине. Вместо мёда из боярышника вы можете по ошибке купить продукт из дешевых сортов с добавлением загустителей, ароматизаторов и патоки.

Другие поддельные сорта мёда:

  1. Мёд из красной щетки, родиолы или боровой матки.
  2. Лотосовый мёд.
  3. Мёд Кандык.
  4. Женьшеневый мёд.
  5. Мёд арабиса.
  6. Персиковый, ананасовый, земляничный, тыквенный, кивовый мёд.
  7. Мёд горной колючки.

© Depositphotos

Чтобы выбрать качественный мёд, нужно помнить некоторые правила. Консистенция продукта должна быть однородной: никаких осадков и расслоений! Кроме того, мёд должен быть тягучим, плотным. Запомните золотое правило: 1 литр настоящего мёда весит не меньше, чем 1,4 кг. Не попадитесь на подделку!

The post Натуральный мёд: каких сортов на самом деле не существует appeared first on Со Вкусом.

Не пропустите! Назван преемник Путина. Запад в ярости Подробности по ссылке... (ЖМИ ТУТ)
 
загрузка...
 
Оценить статью
( Пока оценок нет )
RusNewsToday24
© 2020 Информационно — аналитическое издание «RusNewsToday24» Сетевое издание RusNewsToday24 ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ЦЕНТРА СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ Свидетельство регистрации Эл № ФС 77-24459 ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 101000, г. Москва, ул. Покровка, 7. Телефон: (495) 979-36-65. Договорные отношения коммерческого характера возложены на дочернее предприятие — ООО «Средства массовой информации Учреждения «Центр специальных проектов» ООО «СМИ Учреждения «ЦСП» ОГРН 1087746823295 ИНН 7701791593
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru