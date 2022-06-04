Национальный расчетный депозитарий попал под санкции Евросоюза

Евросоюз ввел санкции против «Национального расчетного депозитария» (НРД), находящегося в ведомстве «Московской биржи». Об этом указывается в официальном журнале ЕС.
В релизе ЕС говорится о причинах включения НРД в санкционный список. Подчеркивается, что депозитарий «играет существенную роль в функционировании финансовой системы России и ее связи с международной финансовой системой, что прямо или косвенно позволяет российскому правительству проводить свою деятельность».
НРД как депозитарий лидирует на российском фондовом рынке по стоимости ценных бумаг, имеющих доступ к иностранной валюте. Минфин ранее заявлял, что намерен обслуживать через него госдолг в иностранной валюте, что облегчит выплаты держателям облигаций.
Напомним, Россия 24 февраля приступила к проведению спецоперации по защите республик Донбасса, западные страны отреагировали на это введением санкций, многие политики в ЕС призвали отказаться от поставок энергоносителей из РФ. Многие эксперты по прошествии некоторого времени с начала введения санкций заключали, что принятые меры не сумели оказать негативное влияние на экономику России.