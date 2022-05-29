Националисты дважды потерпели поражение при попытке прорвать оборону в Херсонской области

По его словам, киевские националисты в течение последних дней два раза пытались прорвать оборону под Херсоном и около села Давыдов Брод. Однако радикалы потерпели поражение и понесли крайне большие потери. Боевики хотели захватить плацдарм и отрезать Херсонскую и Запорожскую области, передает телеканал «360».