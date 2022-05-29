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Националисты дважды потерпели поражение при попытке прорвать оборону в Херсонской области

Националисты дважды потерпели поражение при попытке прорвать оборону в Херсонской области
globallookpress.com/Diego Herrera/Keystone Press Agency

Украинским боевикам не удалось прорвать линию обороны в Херсонской области. Об этом рассказал РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

По его словам, киевские националисты в течение последних дней два раза пытались прорвать оборону под Херсоном и около села Давыдов Брод. Однако радикалы потерпели поражение и понесли крайне большие потери. Боевики хотели захватить плацдарм и отрезать Херсонскую и Запорожскую области, передает телеканал «360».

В результате украинцы оставили не меньше 70 собственных солдат убитыми на поле. По предварительной информации, по итогу лишь первой попытки Киев потерял примерно 200 человек и 20 единиц техники.

стремоусов Украина херсонская область
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