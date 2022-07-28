Националиста Аристархова приговорили к 16 годам колонии по делу соратников Тесака

По данным следствия, молодой человек причастен к убийству дагестанца Шамиля Одаманова и уроженца Таджикистана на фоне флага со свастикой. Обвиняемый нашел жертв из числа трудовых мигрантов. Он предложил им принять участие в постановочной съемке и вывез в парк «Лосиный остров» в подмосковных Мытищах. Там злоумышленники убили мужчин и сняли происходящее на видео.