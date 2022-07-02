Нацгвардия Узбекистана задержала мужчину при попытке пронести оружие с глушителем в мечеть

Житель Ташкента попытался пронести в мечеть пистолет с глушителем, но был задержан сотрудниками нацгвардии Узбекистана. Об этом рассказали в пресс-службе силового ведомства.
Инцидент произошел в минувшую пятницу в мечети Усмон бин Мазун. Правоохранители занимались проверкой сумок пришедших на молитву людей и в одной из них нашли пневматический пистолет с глушителем.
При проверке выяснилось, что на своей странице в социальных сетях владелец кейса размещал запрещенные видеоролики. В ближайшее время специалисты проведут судебную, техническую и литературоведческую экспертизы. Мотивы молодого человека пока не известны.