Новости0

Нацгвардия Узбекистана задержала мужчину при попытке пронести оружие с глушителем в мечеть

Нацгвардия Узбекистана задержала мужчину при попытке пронести оружие с глушителем в мечеть
pxhere.com

Житель Ташкента попытался пронести в мечеть пистолет с глушителем, но был задержан сотрудниками нацгвардии Узбекистана. Об этом рассказали в пресс-службе силового ведомства.

Инцидент произошел в минувшую пятницу в мечети Усмон бин Мазун. Правоохранители занимались проверкой сумок пришедших на молитву людей и в одной из них нашли пневматический пистолет с глушителем.

При проверке выяснилось, что на своей странице в социальных сетях владелец кейса размещал запрещенные видеоролики. В ближайшее время специалисты проведут судебную, техническую и литературоведческую экспертизы. Мотивы молодого человека пока не известны.

глушитель задержание мечеть нацгвардия узбекистана пистолет ташкент узбекистан
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.