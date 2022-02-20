НАТО заявила о подготовке «вторжения» России на Украину

Генсек НАТО Столтенберг заявил, якобы все маркеры указывают на готовящееся «вторжение» России на Украину. Об этом передает телеканал ARD.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что Украине снова якобы угрожает Российское «вторжение». Об этом он заявил немецкому телеканалу ARD. На основании чего Столтенберг сделал такой вывод неизвестно.

«Все маркеры указывают на то, что Россия готовит полномасштабное нападение», — заявил он, передает агентство Agence France-Presse.

Ранее по словам пресс-офицера Центра информации и документации НАТО Оксаны Мусиенко стало известно, что сотрудники представительства НАТО на Украине перемещаются во Львов и Брюссель. Также известно, что посольства ряда государств эвакуировали своих подчиненных из Киева и призвали всех граждан покинуть Украину из соображений безопасности.

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