НАТО всерьез обеспокоена испытаниями новейшего китайского беспилотника Feihong 95

Китайская армия вскоре получит новейшие многофункциональные беспилотники Feihong 95, что серьезно беспокоит страны НАТО, сообщает «Свободная пресса».
Очередные испытания беспилотника накануне прошли на одной из военно-воздушных баз НОАК.
По ряду тактико-технических характеристик эти БПЛА станут лучшими в мире. Дроны способны нести на борту до 250 кг полезной нагрузки и могут беспрерывно находиться в воздухе до 24 часов, уточняет источник.
«Feihong 95 может работать в так называемом «рое» беспилотников: пока другие дроны выполняют иные миссии, он будет прикрывать их за счет РЭБ», — пишет издание.
Эти дроны беспокоят США, поскольку стоимость их производства относительно невысока и многие страны смогут себе их позволить в случае поставок на экспорт. В таком случае американские военные лишатся преимущества в области применения БПЛА.