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    НАТО никогда не пользовалась популярностью: финский политолог рассказал об истинном отношении граждан к Альянсу

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    НАТО никогда не пользовалась популярностью: финский политолог рассказал об истинном отношении граждан к Альянсу

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    Wu Wei/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    В Финских СМИ началась агрессивная кампания, направленная на
    продвижение идеи о скором и необходимом вступлении страны в НАТО. На ситуацию обратил внимание политолог Йохан Бекман.

    «Есть масштабная пропаганда в прессе о том, что Финляндия должна вступать в НАТО. Аргументация очень странная — что якобы финны этого хотят, хотя тому нет никаких доказательств», — пояснил специалист.

    НАТО никогда не пользовалась популярностью: финский политолог рассказал об истинном отношении граждан к Альянсу
    pixabay.com

    Политолог также констатировал, что Финляндия никогда не стремилась
    в НАТО, а популярность этой организации среди населения десятилетиями держалась
    на низком уровне. Однако с недавнего времени внутри страны началось сильное
    давление, как и в Швеции.

    Йохан Бекман отметил, что в Финляндии активно распростряняются
    опросы, из которых следует, что подавляющее большинство жителей поддерживают
    идею о вступлении в Североатлантический альянс.

    «Главная проблема — что наш президент сказал, что это якобы достоверные источники — эти опросы — и референдум не нужен», — добавил он.

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