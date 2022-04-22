НАТО никогда не пользовалась популярностью: финский политолог рассказал об истинном отношении граждан к Альянсу

Подписывайтесь на новости RNT24 в
В Финских СМИ началась агрессивная кампания, направленная на
продвижение идеи о скором и необходимом вступлении страны в НАТО. На ситуацию обратил внимание политолог Йохан Бекман.
«Есть масштабная пропаганда в прессе о том, что Финляндия должна вступать в НАТО. Аргументация очень странная — что якобы финны этого хотят, хотя тому нет никаких доказательств», — пояснил специалист.
Политолог также констатировал, что Финляндия никогда не стремилась
в НАТО, а популярность этой организации среди населения десятилетиями держалась
на низком уровне. Однако с недавнего времени внутри страны началось сильное
давление, как и в Швеции.
Йохан Бекман отметил, что в Финляндии активно распростряняются
опросы, из которых следует, что подавляющее большинство жителей поддерживают
идею о вступлении в Североатлантический альянс.
«Главная проблема — что наш президент сказал, что это якобы достоверные источники — эти опросы — и референдум не нужен», — добавил он.