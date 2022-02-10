НАТО изучает возможность переброски боевых групп на территорию Румынии к Черному морю

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что военно-политический блок рассматривает возможность размещения боевых групп в Румынии.

На совместной пресс-конференции с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном он заявил, что Североатлантический альянс в настоящее время изучает возможность долгосрочного присутствия на юго-восточном фланге. Столтенберг напомнил, что сейчас воинский контингент НАТО развернут в странах Прибалтики и Польше.

«Мы изучаем возможность размещения аналогичных групп в районе Черного моря в Румынии», — заявил генсек Альянса.

Ранее сообщалось, что первая сотня военнослужащих ВС США прибыла в Румынию в рамках усиления контингента НАТО в Восточной Европе. В скором времени на территорию страны будет переброшена остальная часть американских войск.

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