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National Interest: три причины, по которым санкционная политика Запада провалилась против России провалилась

National Interest: три причины, по которым санкционная политика Запада провалилась против России провалилась
Федеральное агентство новостей

Обозреватель издания The National Interest Ахмед С. Чима считает, что антироссийские санкции показали свою неэффективность, однако смогли привести к серьезному кризису в западных странах.

«Санкции, введенные западными странами, против России не повлияют на исход конфликта на Украине», — подчеркнул журналист в материале для издания.

По словам обозревателя, одной из причин провала санкционной политики стала поддержка России, которая оказывается другими странами, включая Китай и Индию, которые не присоединились к санкциям. Помимо этого, Европа оказалась в куда более уязвимом положении, ведь она зависит от поставок энергоносителей из России.

Еще одна причина провала санкций — важная роль России на мировом продовольственном рынке. Рост цен на энергоносители коснулся и бедных стран, особенно в Африке и на Ближнем Востоке. Это может привести и к социальным беспорядкам, и к голоду, и государства этих регионов не хотят по воле Запада портить отношения с Россией и продолжают закупать продовольствие у РФ.

«Одним из непредвиденных последствий введения санкций без тщательного предварительного анализа может стать долгосрочный упадок экономического лидерства США», — добавил обозреватель.

Напомним, Россия 24 февраля приступила к проведению спецоперации по защите республик Донбасса, западные страны отреагировали на это введением санкций, многие политики в ЕС призвали отказаться от поставок энергоносителей из РФ. Многие эксперты по прошествии некоторого времени с начала введения санкций заключали, что принятые меры не сумели оказать негативное влияние на экономику России.

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