National Interest: три причины, по которым санкционная политика Запада провалилась против России провалилась

Обозреватель издания The National Interest Ахмед С. Чима считает, что антироссийские санкции показали свою неэффективность, однако смогли привести к серьезному кризису в западных странах.
«Санкции, введенные западными странами, против России не повлияют на исход конфликта на Украине», — подчеркнул журналист в материале для издания.
По словам обозревателя, одной из причин провала санкционной политики стала поддержка России, которая оказывается другими странами, включая Китай и Индию, которые не присоединились к санкциям. Помимо этого, Европа оказалась в куда более уязвимом положении, ведь она зависит от поставок энергоносителей из России.
Еще одна причина провала санкций — важная роль России на мировом продовольственном рынке. Рост цен на энергоносители коснулся и бедных стран, особенно в Африке и на Ближнем Востоке. Это может привести и к социальным беспорядкам, и к голоду, и государства этих регионов не хотят по воле Запада портить отношения с Россией и продолжают закупать продовольствие у РФ.
«Одним из непредвиденных последствий введения санкций без тщательного предварительного анализа может стать долгосрочный упадок экономического лидерства США», — добавил обозреватель.
Напомним, Россия 24 февраля приступила к проведению спецоперации по защите республик Донбасса, западные страны отреагировали на это введением санкций, многие политики в ЕС призвали отказаться от поставок энергоносителей из РФ. Многие эксперты по прошествии некоторого времени с начала введения санкций заключали, что принятые меры не сумели оказать негативное влияние на экономику России.