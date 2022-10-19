National Interest: три причины, по которым санкционная политика Запада провалилась против России провалилась

Еще одна причина провала санкций — важная роль России на мировом продовольственном рынке. Рост цен на энергоносители коснулся и бедных стран, особенно в Африке и на Ближнем Востоке. Это может привести и к социальным беспорядкам, и к голоду, и государства этих регионов не хотят по воле Запада портить отношения с Россией и продолжают закупать продовольствие у РФ.