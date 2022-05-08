National Interest: стремление Запада «победить» Россию на Украине может обернуться катастрофой

Карпентер подчеркнул, что Россия сейчас находится в такой же ситуации, как если бы Мексика или Канада всутпили бы в военный блок, угрожающий безопасности США. Москва не будет также небрежно, как Вашингтон, относится к понятию «жизненно важные интересы», и желающие оказать поддержку Киеву «заигрывают с Армагеддоном», уверен американский автор.