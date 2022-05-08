National Interest: стремление Запада «победить» Россию на Украине может обернуться катастрофой

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Обозреватель американского издания The National Interest Тед Карпентер считает, что уверенность многих западных экспертов в необходимости отправить Украине военную помощь может стать очень большой ошибкой.
В своем материале для NI Карпентер рассказал, что многие аналитики и чиновники открыто признают: поддержка Киева направлена только на то, чтобы насолить Москве. При этом западные страны долгие годы в упор не хотели слушать Кремль, законно обеспокоенный намерениями Украины вступить в НАТО. По словам обозревателя, США явно недооценивают серьезность ситуации, и любой неаккуратный шаг может привести к катастрофе.
«Эти самоуверенные “ястребы” призывают администрацию Байдена не вестись на “ядерный шантаж” России. Они, кажется, пребывают в счастливом неведении насчет вероятных последствий, если вдруг ошибутся», — отметил автор.
Карпентер подчеркнул, что Россия сейчас находится в такой же ситуации, как если бы Мексика или Канада всутпили бы в военный блок, угрожающий безопасности США. Москва не будет также небрежно, как Вашингтон, относится к понятию «жизненно важные интересы», и желающие оказать поддержку Киеву «заигрывают с Армагеддоном», уверен американский автор.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.