National Interest: Пекин и Тегеран открыто поддерживают российскую спецоперацию

В мире действительно есть страны, поддерживающие Россию на фоне спецоперации по защите Донбасса. Такой «тревожный» вывод сделал обозреватель журнала National Interest Марк Эпископос, проанализировавший недавний визит президента России Владимира Путина в Иран.
В частности, журналист указал на стабильно крепкие отношения между Москвой, Пекином и Тегераном. Согласно его словам, открытая поддержка Китаем и Ираном действий российских властей указывает на провал «изоляционной» политики Вашингтона.
Белому дому не удалось создать «единый фронт» осуждения Кремля. Эпископос отметил, что большинство неевропейских стран придерживаются альтернативной точки зрения по этому вопросу.