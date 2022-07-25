Наташу Королеву призвали переодеться после конфуза на красной дорожке VK Fest

«Образ Наташи Королевой оставляет желать лучшего. Кислотный цвет, который уже не в моде, босоножки с массивными цепями. Ощущение, что фотография сделана лет пять назад. Сам фасон костюма неудачный. Наташу Королеву нужно полностью переодеть, это уже не первый раз, когда она странно выглядит», — высказался стилист, намекнув на то, что певица оконфузилась на красной дорожке мероприятия.