Наташу Королеву призвали переодеться после конфуза на красной дорожке VK Fest

Российская 49-летняя певица Наташа Королева оконфузилась в центре Москвы на VK Fest. Стилист Аполлон Байгакофф заявил, что артистке необходимо кардинально пересмотреть свой стиль и гардероб, передает BLITZ+.
По информации источника, Королева не перестает удивлять своих фанатов экстраординарными образами на важных мероприятиях. Однако костюмы певицы не всегда собирают комплименты стилистов и экспертов моды. Так, случилось и на ежегодном музыкальном фестивале VK Fest.
Для выхода в парке Горького Королева выбрала брючный костюм кислотно-желтого цвета и массивные босоножки на плоской подошве с цепями.
Как отметил Байгакофф, певица очевидно не может отказаться от уже немодных ушедших трендов.
«Образ Наташи Королевой оставляет желать лучшего. Кислотный цвет, который уже не в моде, босоножки с массивными цепями. Ощущение, что фотография сделана лет пять назад. Сам фасон костюма неудачный. Наташу Королеву нужно полностью переодеть, это уже не первый раз, когда она странно выглядит», — высказался стилист, намекнув на то, что певица оконфузилась на красной дорожке мероприятия.
Ранее «Народные Новости» сообщали, что Шоумен Солнцев колко отреагировал на смелое выступление Бузовой на VK Fest.