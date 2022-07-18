Наталья Синдеева рассказала о перезапуске “Дождя”*, личной жизни и не только

Наталья Синдеева

Медиаменеджер и основательница телеканала “Дождь”* Наталья Синдеева дала интервью основателю издания “Холод” Таисии Бекбулатовой**, в котором рассказала о женщинах — руководителях российских медиа, вере в Дмитрия Медведева, личной жизни и не только. Spletnik собрал интересные цитаты.

О перезапуске “Дождя”

Мы получили лицензию в Риге, открыли компанию и делаем студии. Это оказалось адски сложно, потому что мы с нуля создаем телеканал. У нас будет несколько этапов запуска. Мы начнем на нашем YouTube-канале, а большой, серьезный запуск, я думаю, будет все-таки осенью, потому что мы хотим построить студию, декорации. Все устали в стримах сидеть и работать на коленке. Поэтому, я думаю, будет несколько стартов, и я надеюсь, что наша аудитория нас поймет и простит, что мы с первого дня не будем 24/7. Компания будет одна — европейская, но будут филиалы в разных странах.

Я поняла, что мне больше нечего будет делать. Вот я вернусь в Москву (это друзья, это дом, это земля, я никогда не хотела никуда уезжать), первые несколько месяцев я даже покайфую, буду танцевать танго, а дальше что? Я не смогу делать то, что делала последние 20 лет, не смогу заниматься медиа, а заниматься чем-то другим я не готова.

О стыде

У меня нет стыда, я гордо говорю, что я из России. И я все время говорю, что Путин — это не Россия, люди — это не Путин. И бомбит Украину не русский народ, хотя многие украинцы считают по-другому. У них есть право так считать, но я все, что могла, старалась делать. У меня нет стыда — у меня есть боль.

О том, как сейчас живет семья Натальи

Четыре месяца путешествий с чемоданами. Планирую год жить в Амстердаме — там тоже будет хаб “Дождя”. Если бы я жила в Риге или в Грузии, я точно не выучила бы английский. А так — вызов: давай, жизнь тебе сказала, что ты должна это сделать. Сын поступил в Амстердамский университет, поэтому мы уже будем вдвоем. Дочка останется учиться в Австрии, как она и училась.

О разводе с предпринимателем Александром Винокуровым

У нас с Сашей прекрасные отношения. Мы развелись, у меня своя жизнь, у него — своя. Но мы очень близки, мы друг друга поддерживаем, поэтому нет такой проблемы.

Может, я и готова к новому роману. Как всегда, сублимируешь в работе, поэтому не успеваешь про это подумать. Но мне кажется, что да.

Об объективности медиа

Мы всегда сохраняли свою позицию. И сейчас мы точно на стороне добра, а не зла. Но, конечно, мы будем очень стараться строить диалог — не только с людьми, о которых я рассказывала, но и в том числе с людьми, которые во власти. Мне сейчас скажут: как можно быть с преступниками в диалоге? В каких-то случаях — нужно. А с теми, кто совсем продал душу дьяволу, — невозможно.

О женщинах-руководителях российских медиа

Этот бизнес — тяжелая история, потому что есть куча внешнего: репутация и токсичная конкурентная среда. Это строится на ярких людях и персонажах. Может быть много женщин-руководителей, потому что у них есть это материнское желание сохранить и защитить свое. Я точно знаю, что мальчик на моем месте уже давно это все закрыл бы, списал бы все убытки, пошел дальше. Это я не могла, потому что это для меня как ребенок, которого я рожала в муках, потом растила в муках, а как только он начал поднимать голову, с ним опять что-то происходит.

О вере в Дмитрия Медведева

Когда-то я поверила, что он будет новым лидером, и произойдет поворот к демократии. В тот момент так было, а потом я разочаровалась. Тогда это было искренне. Самый яркий пример — День Победы, к нам приехали лидеры всех стран. Он хотел открыться этому миру, проводил реформы (связанные с судебной системой, например). Тогда было ощущение оттепели, что сейчас наконец-то все будет нормально.

О жизни после 50

Я себя чувствую на 35. Возраст — это вопрос твоего ощущения. С одной стороны, у меня точно есть лет 35—40 активной жизни. Ты уже не ребенок, не подросток, ты уже созревший, мудрый в каких-то вопросах человек. Другая вещь — сложно бороться с физиологией, держать себя в форме… Ночь не поспала — это сразу отражается на лице. Есть неприятные моменты, но в целом жить с ними можно.

*”Дождь” признан Минюстом РФ СМИ, выполняющим функцию иностранного агента

** Таисия Бекбулатова признана Минюстом РФ СМИ, выполняющим функцию иностранного агента