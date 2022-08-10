Наталья Штурм заявила о необходимости вернуть Андрея Малахова в эфир

Певица Наталья Штурм призвала вернуть телеведущего Андрея Малахова в эфир. По ее мнению, журналист «лечит» людей.
Штурм подчеркнула, что программы Малахова отвлекают от глобальных проблем. Об этом она заявила изданию PROZVEZD.
«За час эфирного времени зритель получает максимум эмоций — его женят, разводят, делают ДНК, жалеют, лечат, худеют, ругают, помогают. Чужие страсти на блюдечке в ваш дом!» — отметила вокалистка.
Штурм добавила, что россияне ждут возвращения телеведущего. По ее словам, с этим вопросом к ней даже подходят на улице.