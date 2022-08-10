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Наталья Штурм заявила о необходимости вернуть Андрея Малахова в эфир

Наталья Штурм заявила о необходимости вернуть Андрея Малахова в эфир
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певица Наталья Штурм призвала вернуть телеведущего Андрея Малахова в эфир. По ее мнению, журналист «лечит» людей.

Штурм подчеркнула, что программы Малахова отвлекают от глобальных проблем. Об этом она заявила изданию PROZVEZD.

«За час эфирного времени зритель получает максимум эмоций — его женят, разводят, делают ДНК, жалеют, лечат, худеют, ругают, помогают. Чужие страсти на блюдечке в ваш дом!» — отметила вокалистка.

Штурм добавила, что россияне ждут возвращения телеведущего. По ее словам, с этим вопросом к ней даже подходят на улице.

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RusNewsToday24
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