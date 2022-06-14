Наталья Поклонская назначена на новую должность и прекращает публичную деятельность

Наталья Поклонская

Наталью Поклонскую назначили на должность советника генпрокурора РФ Игоря Краснова. В связи с этим она прекращает публичную деятельность и ведение аккаунтов в соцсетях.

Мной прекращается ведение социальных страниц и какая-либо публичная деятельность. Теперь буду заниматься выполнением поставленных генеральным прокурором России задач в соответствии с Федеральным законом “О прокуратуре РФ”, — написала она в своем телеграм-канале.

Накануне стало известно, что президент России Владимир Путин освободил Наталью Поклонскую от должности заместителя руководителя Россотрудничества, которую она занимала с февраля 2022 года.

После начала военной спецоперации РФ на Украине Наталья Поклонская записала видеообращение к русским и украинцам и призвала объединиться и “остановиться в разжигании ненависти друг к другу”. Также Наталья Поклонская оказалась в центре скандала после того, как заявила, что “буква Z символизирует трагедию и горе как для России, так и для Украины”. За это высказывание парламент Крыма пригрозил лишить ее госнаград.

Наталья Поклонская родилась в Луганской области и работала в органах прокуратуры Украины, а после Евромайдана и смены власти в Киеве в 2014 году написала рапорт об увольнении. Позже она поддержала присоединение Крыма к России и была назначена на должность прокурора Крыма, в 2021 году ее назначили послом в Кабо-Верде, однако Поклонская отказалась от должности в связи с личными обстоятельствами.