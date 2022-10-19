Наталья Подольская рассказала, как рассекла подбородок на съемках "Ледникового периода"

Певица Наталья Подольская продолжает участвовать в шоу «Ледниковый период», несмотря на полученную на съемках травму. Исполнительница упала и ударилась лицом об лед.
Боль и последствия травмы не остановили 40-летнюю артистку. Наталья продолжает кататься и готовить новые номера.
«Рассечение подбородка, три шва. Это было в самом начале проекта», — пожаловалась певица в беседе с изданием Starhit.
Отметим, что в очередном сезоне шоу «Ледниковый период» Подольская выступает в партнерстве с фигуристом Дмитрием Соловьевым. Этот выпуск «Ледникового периода» станет девятым. У сезона есть слоган «Снова вместе». Сейчас будут соревноваться победители прошедших выпусков.