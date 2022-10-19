Наталья Подольская рассказала, как рассекла подбородок на съемках "Ледникового периода"

Отметим, что в очередном сезоне шоу «Ледниковый период» Подольская выступает в партнерстве с фигуристом Дмитрием Соловьевым. Этот выпуск «Ледникового периода» станет девятым. У сезона есть слоган «Снова вместе». Сейчас будут соревноваться победители прошедших выпусков.