Наталья Подольская пряталась в костюме Осьминога в шоу «Маска»

Кандидатами на выбывание

на этот раз оказались Леопард, Пчела и Осьминог. Судьбу персонажей решали не

только члены жюри, но и зрители. Последние спасли Леопарда, он набрал 65,4%

голосов, Осьминог — 19,9%, а Пчела — 14,7%.