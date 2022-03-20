Наталья Подольская пряталась в костюме Осьминога в шоу «Маска»

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Поклонники шоу «Маска»
обсуждают в Сети выбывание певицы Натальи Подольской из проекта.
Исполнительница скрывалась в образе Осьминога, артистка покинула шоу по итогам
очередного выпуска.
Кандидатами на выбывание
на этот раз оказались Леопард, Пчела и Осьминог. Судьбу персонажей решали не
только члены жюри, но и зрители. Последние спасли Леопарда, он набрал 65,4%
голосов, Осьминог — 19,9%, а Пчела — 14,7%.
Судьи третьего сезона
«Маски» предположили, что в образе Осьминога скрывается певица Наталья
Подольская. По их мнению, она уступает Пчеле, поэтому должна покинуть проект.
Исполнители Филипп Киркоров и Валерия, резидент Comedy Club
Тимур Родригез, а также Регина
Тодоренко спасли Пчелу.
Когда Осьминог снял маску, стало понятно, что жюри не ошибалось. В ярком
образе действительно скрывалась Подольская. Исполнительница вышла на сцену еще
раз и спела для зрителей композицию Alive.