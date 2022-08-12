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Наталья Кузьмина заявила, что каждый третий мужчина в шоу-бизнесе является геем

Наталья Кузьмина заявила, что каждый третий мужчина в шоу-бизнесе является геем
pxhere.com

Концертный директор Наталья Кузьмина заявила о наличии представителей ЛГБТ-сообществ на российской эстраде. По ее словам, каждый третий мужчина на сцене является геем.

«У нас на эстраде много скрытых лесбиянок. А про мужчин в шоу-бизнесе я вообще молчу. Чуть ли ни каждый третий — нетрадиционной ориентации. Очень много у нас гей-лесби-практикантов!» — заявила Кузьмина порталу PROZVEZD.

Она отметила, что российских артистов нетрадиционной ориентации хорошо принимают в заграничных гей-клубах. По мнению Кузьминой, именно поэтому в таких заведениях любит выступать Ольга Бузова.

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