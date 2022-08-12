Наталья Кузьмина заявила, что каждый третий мужчина в шоу-бизнесе является геем

«У нас на эстраде много скрытых лесбиянок. А про мужчин в шоу-бизнесе я вообще молчу. Чуть ли ни каждый третий — нетрадиционной ориентации. Очень много у нас гей-лесби-практикантов!» — заявила Кузьмина порталу PROZVEZD.