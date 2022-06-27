Наталья Ионова, Яна Рудковская, Ирина Винер посетили показ Валентина Юдашкина в Москве

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Валентин и Марина Юдашкины с Бедросом и Филиппом Киркоровыми

Вчера завершилась Московская неделя моды, и закрывал ее показ Валентина Юдашкина. Редактор моды Spletnik Надя Бесчетникова рассказывает, как прошло дефиле на “Парящем мосту” в парке “Зарядье”.

В телеграм-каналах журили Неделю моды за слишком “народный” формат и отсутствие солидной светской явки, но, кажется, всю ее приберегли на финальный день. На показ мэтра российской моды Валентина Юдашкина пришли Яна Рудковская, Наталья Ионова, Филипп Киркоров, Екатерина Стриженова, Жасмин, Валерия и Иосиф Пригожин, Ирина Винер и другие звездные гости.

Наталья Ионова Яна Рудковская Екатерина Стриженова Ирина Винер Жасмин Бедрос и Филипп Киркоровы Олег Газманов с женой Мариной и дочерью Марианной Дмитрий Дюжев

Иосиф Пригожин и Валерия

Ажиотаж вокруг показа был ощутимый — гости задерживались, так как вход на показ осаждали страждущие зеваки, гуляющие в “Зарядье”, в надежде также попасть на мероприятие (но сюда, в отличие от некоторых других показов, попасть можно было лишь по приглашениям). Хотя сбор гостей и растянулся, свободные места на показе исчезали молниеносно. Ирина Винер, пришедшая относительно вовремя, уже с тревогой искала глазами место и была готова скромно присесть с краю, пока ассистенты не проводили ее в сектор для ВИП-гостей.

Анита Цой Анастасия Винокур Вячеслав Манучаров Валентин и Марина Юдашкины

Модели шли в лучах заходящего за Кремль солнца, что, конечно, добавляло зрелищности показу, ну а сама коллекция стала скорее галереей чуть старомодных, но завораживающих кроем и ювелирностью декоративной отделки образов, чем парадом трендов.

О современности и том, что собирает сейчас лайки, напоминали лишь несколько нарядов в зефирно-розовом оттенке, комбинезон с вырезами на талии, имитирующими низкую посадку а-ля нулевые, балаклавы со стразами и боди. Погружение же в вечные ценности кутюрной моды было так глубоко, что на подиуме появилось даже несколько платьев с кринолинами. Зрители увидели роскошные вышивки, объемные блестящие аппликации, наряды из парчи, шелка, органзы, ламе и сложные драпировки. В финале публика устроила Юдашкину овации.