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Наталья Ионова, Яна Рудковская, Ирина Винер посетили показ Валентина Юдашкина в Москве

Наталья Ионова, Яна Рудковская, Ирина Винер посетили показ Валентина Юдашкина в Москве

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Валентин и Марина Юдашкины с Бедросом и Филиппом Киркоровыми

Вчера завершилась Московская неделя моды, и закрывал ее показ Валентина Юдашкина. Редактор моды Spletnik Надя Бесчетникова рассказывает, как прошло дефиле на “Парящем мосту” в парке “Зарядье”.

В телеграм-каналах журили Неделю моды за слишком “народный” формат и отсутствие солидной светской явки, но, кажется, всю ее приберегли на финальный день. На показ мэтра российской моды Валентина Юдашкина пришли Яна Рудковская, Наталья Ионова, Филипп Киркоров, Екатерина Стриженова, Жасмин, Валерия и Иосиф Пригожин, Ирина Винер и другие звездные гости.

Наталья ИоноваНаталья ИоноваЯна РудковскаяЯна РудковскаяЕкатерина СтриженоваЕкатерина СтриженоваИрина ВинерИрина ВинерЖасминЖасминБедрос и Филипп КиркоровыБедрос и Филипп КиркоровыОлег Газманов с женой Мариной и дочерью МарианнойОлег Газманов с женой Мариной и дочерью МарианнойДмитрий ДюжевДмитрий Дюжев

Иосиф Пригожин и Валерия Иосиф Пригожин и Валерия

Ажиотаж вокруг показа был ощутимый — гости задерживались, так как вход на показ осаждали страждущие зеваки, гуляющие в “Зарядье”, в надежде также попасть на мероприятие (но сюда, в отличие от некоторых других показов, попасть можно было лишь по приглашениям). Хотя сбор гостей и растянулся, свободные места на показе исчезали молниеносно. Ирина Винер, пришедшая относительно вовремя, уже с тревогой искала глазами место и была готова скромно присесть с краю, пока ассистенты не проводили ее в сектор для ВИП-гостей.

Анита ЦойАнита ЦойАнастасия ВинокурАнастасия ВинокурВячеслав МанучаровВячеслав МанучаровВалентин и Марина ЮдашкиныВалентин и Марина ЮдашкиныВалентин и Марина Юдашкины

Модели шли в лучах заходящего за Кремль солнца, что, конечно, добавляло зрелищности показу, ну а сама коллекция стала скорее галереей чуть старомодных, но завораживающих кроем и ювелирностью декоративной отделки образов, чем парадом трендов.

О современности и том, что собирает сейчас лайки, напоминали лишь несколько нарядов в зефирно-розовом оттенке, комбинезон с вырезами на талии, имитирующими низкую посадку а-ля нулевые, балаклавы со стразами и боди. Погружение же в вечные ценности кутюрной моды было так глубоко, что на подиуме появилось даже несколько платьев с кринолинами. Зрители увидели роскошные вышивки, объемные блестящие аппликации, наряды из парчи, шелка, органзы, ламе и сложные драпировки. В финале публика устроила Юдашкину овации.

Показ Валентина Юдашкина

Показ Валентина Юдашкина

Показ Валентина Юдашкина

Показ Валентина Юдашкина

Показ Валентина Юдашкина

Показ Валентина Юдашкина

Показ Валентина Юдашкина

Показ Валентина Юдашкина

Показ Валентина Юдашкина

Показ Валентина Юдашкина

Показ Валентина Юдашкина

Показ Валентина Юдашкина

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