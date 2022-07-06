Наталья Фриске поделилась трогательным видео с подросшей дочерью

Фриске-младшая родила дочь 8 апреля. Исполнительница назвала наследницу необычным именем Луна. Сестра умершей певицы поделилась видео с недавней прогулки с дочерью у себя в социальных сетях. В кадр девочка лежит у матери на коленях на животе, ролик опубликовала Teleprogramma.pro.