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Наталья Фриске поделилась трогательным видео с подросшей дочерью

Наталья Фриске поделилась трогательным видео с подросшей дочерью
globallookpress / Alexander Keltik

Сестра умершей певицы Жанны Фриске Наталья поделилась роликом с прогулки вместе с дочерью. Наследница экс-солистки «Блестящих» заметно подросла.

Фриске-младшая родила дочь 8 апреля. Исполнительница назвала наследницу необычным именем Луна. Сестра умершей певицы поделилась видео с недавней прогулки с дочерью у себя в социальных сетях. В кадр девочка лежит у матери на коленях на животе, ролик опубликовала Teleprogramma.pro.

Луна — долгожданный ребенок для Фриске. Певица долгие годы мечтала о ребенке, пережила несколько выкидышей и в конце концов решила прибегнуть к процедуре ЭКО.

Video дочь фриске
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RusNewsToday24
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