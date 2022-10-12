Наталья Фриске поделилась фото с мамой и маленькой дочерью

Сестра покойной певицы Жанны Фриске Наталья стала мамой в апреле этого года. 36-летняя родственница поп-звезды родила дочь, которую назвала Луной. Девушка нередко делится с поклонниками деталями материнства. Недавно она опубликовала фото с малышкой и своей мамой, передает «Вокруг ТВ».