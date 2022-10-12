Наталья Фриске поделилась фото с мамой и маленькой дочерью

Сестра покойной певицы Жанны Фриске Наталья стала мамой в апреле этого года. 36-летняя родственница поп-звезды родила дочь, которую назвала Луной. Девушка нередко делится с поклонниками деталями материнства. Недавно она опубликовала фото с малышкой и своей мамой, передает «Вокруг ТВ».
По информации источника, во время очередной прогулки с дочерью Наталья сделала совместный снимок с Луной и ее бабушкой. Милыми кадрами сестра Фриске поделилась в соцсетях.
Она также призналась, что полностью справляется с родительскими обязанностями, поэтому редко тревожит родителей.
Ранее «Народные Новости» сообщали, что Отец Фриске рассказал, кто из звезд пожертвовал деньги на лечение певицы.