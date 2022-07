Натали Портман в стиле “Бестолковых”, Ким Кардашьян в стиле “Чужого”: лучшие образы недели по версии редактора моды Spletnik

Тесса Томпсон и Натали Портман

Лето считается периодом светского затишья, но все те, кто не разъехался по курортам, все-таки не отказывают себе в удовольствии выйти в свет. В Париже прошла кутюрная неделя, в Москве знаменитости ходили на кинопремьеры — в общем, есть что обсудить. Редактор моды Spletnik Надя Бесчетникова собрала яркие и запомнившиеся образы недели.

Самым виральным событием недели, конечно, стал показ Balenciaga и последовавший за ним ужин для друзей бренда. Главной героиней мемов стала Ким Кардашьян: в инстаграме* и твиттере** шутили над ее походкой, сравнивая то с викторианским привидением, которое ходит по дому, то с ребенком, который потерялся в гипермаркете. Но Ким знает наверняка, что в эпоху соцсетей такие вирусные моменты — это успех, и вечером поддала жару, еще больше взбудоражив фантазию пользователей.

me for the first 23 mins of every video game before i realize there’s a run button pic.twitter.com/AWuurFwdpH



— stasis baby (@HarronWawker) July 6, 2022