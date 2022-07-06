Натали Портман с мужем появились на премьере фильма “Тор: Любовь и гром” в Лондоне

Натали Портман и Бенджамин Мильпье

Натали Портман вместе со своим мужем Бенджамином Мильпье посетила премьеру фильма “Тор: Любовь и гром” в Лондоне. Среди гостей также появились режиссер Тайка Вайтити, певица Рита Ора, Тесса Томпсон и другие.

На красную дорожку Натали Портман вышла в красном мини-платье с открытыми плечами. Образ дополнили красные босоножки с тонкими ремешками и ободок из цветов.



Натали Портман

На мероприятии актрису поддержал ее супруг Бенджамин Мильпье. Пара познакомилась на съемках фильма “Черный лебедь”, где Портман сыграла главную роль, а Мильпье выступил в качестве хореографа, в 2012 году они поженились. Пара воспитывает двоих детей: сына Алефа и дочь Амалию.



Натали Портман и Бенджамин Мильпье



Натали Портман, Тайка Вайтити и Тесса Томпсон



Рита Ора и Тайка Вайтити



Ранее Натали Портман дала интервью, в котором рассказала о работе над фильмом. Актриса заявила, что для участия в картине ей пришлось набрать мышечную массу: Портман занималась с тренером на протяжении нескольких месяцев.