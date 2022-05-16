Настоящая флагманская раскладушка Motorola Razr (Maven) получит увеличенные экраны

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Компания Motorola скоро представит новый телефон-раскладушку серии Razr, который проходит под кодовым названием Maven. Теперь появились подробности о характеристиках экранов этого устройства.

Основатель исследовательских компаний Display Supply Chain Consultants и DisplaySearch Росс Янг (Ross Young), который редко ошибается в своих прогнозах, заявил, что новый Motorola Razr будет иметь 6,7-дюймовый складной экран вместо 6,2-дюймового дисплея, представленного в предыдущей модели, Razr 5G.

Кроме того, компания также будет увеличить размер дисплея на внешней части корпуса. Razr 5G был оснащен 2,7-дюймовым внешним дисплеем, но следующая модель, скорее всего, будет оснащена увеличенным 3-дюймовым дисплеем. Оба экрана будут изготовлены компанией China Star Optoelectronics (CSOT). Ранее просочилась информация о том, что внутренний дисплей телефона разрешением Full HD+будет поддерживать частоту обновления 120 Гц и предложит соотношение сторон 20:9.





В основной камере будет установлен датчик изображения разрешением 50 Мп и объектив с диафрагмой F/1,8. Дополнительно установлены 13-мегапиксельная сверхширокоугольная камера, которая может использоваться для макросъёмки. Для селфи используется 32-мегапиксельная камера, расположенная в отверстии в сгибающемся экране.

Motorola Razr (Maven) будет построена на базе однокристальной системы Snapdragon 8 Gen 1. Также ожидается, что устройство будет поставляться в другой версии со Snapdragon 8 Gen 1 Plus. Телефон будет доступен с 8/12 ГБ оперативной и 256/512 ГБ флеш-памяти.

Motorola, вероятно, анонсирует раскладушку Razr в конце июля или начале августа в Китае. Также ожидается выход на мировые рынки.