«Настоящий Герой!»: капитан Нефедов в одиночку спас жизнь раненного солдата под открытым огнем ВСУ

Редакция «Народных Новостей» продолжает публиковать имена и подвиги героев, которые при выполнении поставленных боевых задач в ходе спецоперации России по защите Донбасса проявили свой профессиональный опыт, характер, мужество и отвагу.
Капитан-связист Владислав Нефедов в ходе специальной военной операции на Украине выполнял задачи по организации бесперебойной связи для командного пункта российского подразделения. В сжатые сроки военный смог провести ремонтно-восстановительные работы на оборудовании и технических средствах, получивших серьезные повреждения при использовании их в ходе боевых действий.
Нефедов направлялся в район дислокации соседнего подразделения российской армии. Однако головной дозор колонны военных ВС РФ обнаружил замаскированные позиции украинских националистов и подал незамедлительный сигнал сослуживцам. Таким образом противник лишился фактора внезапности.
Далее между российскими войсками и ВСУ завязался бой, в ходе которого капитан Нефедов крайне грамотно руководил подчиненным личным составом — распределил экипаж на наиболее важных направлениях, занял оборону и прицельной стрельбой из штатного оружия смог ликвидировать 10 националистов.
После данных боевых действий через несколько дней ВСУ предприняли попытку лишить командный пункт подразделения Нефедова каких-либо каналов связи. Для этого националисты начали наносить артиллерийские удары по российским позициям.
Несмотря на накаленные условия боя, капитан продолжал обеспечивать связь и работоспособность технических средств, а также оборудования. В результате одного из многочисленных артиллерийских залпов противника подчиненный Нефедова получил ранение.
Применив профессиональные навыки и грамотно оценив ситуацию, капитан подразделения вынес раненого в безопасное место и до прибытия медперсонала оказал ему первую медицинскую помощь, что позволило спасти его жизнь.
Поступок Нефедова поразил россиян. В своих письмах благодарности на просторах Сети они отметили особенное проявление боевого духа, отваги и мужества российского военного.
«Слава герою, гордимся тобою!»;
«Владислав, спасибо вам за умелое руководство, мужество и отвагу!»;
«Владислав, вы — настоящий герой! Спасибо Вам за ратный подвиг, за то, что, рискуя своей жизнью, спасли раненого товарища и выполнили боевое задание! Низкий поклон Вашим родителям за такого славного сына! Счастья и здоровья Вам и Вашим близким!»;
«Великая благодарность, Владислав, за то, что на переднем краю отстаиваете наш суверенитет! Слова приходят в голову высокопарные, но сейчас здесь им самое место! Вы все наши герои! Счастья и здоровья, удачи!»;
«Вы — наша гордость, наши герои»;
«Молодцы Владислав и связисты! Герои! Гордимся! Так держать! Низкий поклон Вам! Спасибо за мужество, отвагу, самоотверженность! Выздоравливайте и берегите себя! Победа будет за нами!» — написали пользователи Сети.
Напомним, с 24 февраля Россия проводит на Украине спецоперацию. Власти ДНР и ЛНР обратились к Москве за помощью из-за эскалации конфликта в Донбассе – ВСУ стали наращивать военное присутствие в регионе и были нацелены на силовое решение многолетнего противостояния. Президент Владимир Путин отмечал, что спецоперация на Украине стала для России вынужденным шагом.
Министерство обороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся точечно и исключительно по военным объектам Украины — мирному населению со стороны российских войск ничего не угрожает.