«Настоящий Герой!»: капитан Нефедов в одиночку спас жизнь раненного солдата под открытым огнем ВСУ

«Слава герою, гордимся тобою!»;

«Владислав, спасибо вам за умелое руководство, мужество и отвагу!»;

«Владислав, вы — настоящий герой! Спасибо Вам за ратный подвиг, за то, что, рискуя своей жизнью, спасли раненого товарища и выполнили боевое задание! Низкий поклон Вашим родителям за такого славного сына! Счастья и здоровья Вам и Вашим близким!»;

«Великая благодарность, Владислав, за то, что на переднем краю отстаиваете наш суверенитет! Слова приходят в голову высокопарные, но сейчас здесь им самое место! Вы все наши герои! Счастья и здоровья, удачи!»;

«Вы — наша гордость, наши герои»;

«Молодцы Владислав и связисты! Герои! Гордимся! Так держать! Низкий поклон Вам! Спасибо за мужество, отвагу, самоотверженность! Выздоравливайте и берегите себя! Победа будет за нами!» — написали пользователи Сети.