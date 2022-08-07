Настоящий финал из оригинальной повести «Девчата» не показали в кинофильме

Известный советский кинофильм «Девчата» режиссера Юрия Чулюкина был снят по одноименной повести Бориса Бедного. Однако у этих произведений при всем их родстве кардинально разный финал.
В обоих случаях сюжет разворачивается вокруг героини кухарки Тоси. Но в отличие от кино в конце повести легкомысленная подружка главной героини Анфиса выходит на передний план повествования после того, как она теряет способность рожать детей из-за неудачного аборта. Но это не мешает влюбленному в нее начальнику Дементьеву простить ее и предложить ей руку и сердце.
Несмотря на это, сказочной концовки писатель кинообразу актрисы Светланы Дружининой не подарил: понимая, что не сможет родить будущему мужу наследников, Анфиса сбегает и от него, и от подруг.
«Если бы в фильме показали полностью и без искажений историю Анфисы, то главной героиней оказалась бы она, а не Тося», — пришли к выводу на портале «Киноафиша».
Не зря и режиссер-постановщик картины оставил эту линию в кино без очевидной концовки — в СССР такие сцены в широкий кинопрокат пропустить просто не могли.