Настоящий финал из оригинальной повести «Девчата» не показали в кинофильме

В обоих случаях сюжет разворачивается вокруг героини кухарки Тоси. Но в отличие от кино в конце повести легкомысленная подружка главной героини Анфиса выходит на передний план повествования после того, как она теряет способность рожать детей из-за неудачного аборта. Но это не мешает влюбленному в нее начальнику Дементьеву простить ее и предложить ей руку и сердце.