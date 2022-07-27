Настолько мощные ноутбуки, что им нужна отдельная жидкостная система охлаждения. К выходу готовятся XMG Neo 15 и Neo 17

Компания Schenker собирается выпустить парочку новых ноутбуков, которые можно будет подключить к жидкостной системе охлаждения.





Модели XMG Neo 15 и Neo 17 нового поколения будут совместимы с системой Oasis, которая дебютировала в начале этого года. Это отдельный блок, который можно подключить к ноутбуку посредством двух трубок. Ноутбук может работать лишь со своей собственной воздушной СО, но подключение жидкостной позволяет значительно снизить нагрев и шум, а также немного повысить производительность.

Известно, что Neo 17 получит 240-герцевый 17-дюймовый экран с разрешением 2560 х 1600 пикселей и аккумулятор ёмкостью 99 Вт•ч. Скорее всего, обе новинки будут представлять собой в целом те же Neo 15 и Neo 17, которые продаются сейчас, но на новой платформе. В данном случае сердцем выступит линейка APU Ryzen 6000H, а в качестве видеокарты будет использоваться GeForce RTX 3080 Ti. Можно ожидать, что такие модели будут немного дешевле версий на CPU Intel.

Выйти такие ноутбуки должны уже в следующем месяце.