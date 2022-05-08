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Руководитель учебной военной миссии США на Украине подполковник Тодд Хопкинс заявил, что Россия, отказавшись от помощи Донбассу в 2014 году, «дала нам восемь лет на подготовку украинской армии внутри Украины».
Хопкинс на брифинге в Пентагоне подчеркнул, что Вашингтон и Киев после госпереворота на Украине и воссоединения Крыма с Россией начали активно сотрудничать в сфере подготовки войск. Полигон в городе Явров стал настоящим «американским университетом» как для ВСУ, так и для нацбатальонов вроде «Азова»*.
Как рассказали авторы EADaily, Тодд Хопкинс был заместителем командира бригады, занимавшейся обучением украинских военных. По его словам, удалось добиться прогресса в области управления тяжелой артиллерией, бронетанковыми, пехотными соединениями и средствами РЭБ. Хопкинс подчеркнул, что Россия совершила ошибку, предоставив США восемь лет на подготовку ВСУ для атак Донбасса.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.