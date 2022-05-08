Наставник ВСУ из США заявил, что у американцев было восемь лет на подготовку украинской армии

Хопкинс на брифинге в Пентагоне подчеркнул, что Вашингтон и Киев после госпереворота на Украине и воссоединения Крыма с Россией начали активно сотрудничать в сфере подготовки войск. Полигон в городе Явров стал настоящим «американским университетом» как для ВСУ, так и для нацбатальонов вроде «Азова»*.