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Настасья Самбурская показала рельефный пресс на фото в бикини

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Global Look Press | Anatoly Lomokhov

Актриса и певица Настасья Самбурская выложила фотографию, на которой отчетливо виден ее пресс.

Звезда сериала «Универ» на канале ТНТ опубликовала фото своей фигуры в социальных сетях. На нем она запечатлена в черном купальнике на фоне моря. Постоянно тренирующаяся актриса выглядит подтянутой. Самбурская уточнила, что сейчас вес составляет 63 килограммов при росте 178 см.

prt scr instagram.com(Деятельность соцсети запрещена в России как экстремистская) | @samburskaya
prt scr instagram*.com(Деятельность соцсети запрещена в России как экстремистская) | @samburskaya

Самбурская регулярно делится с поклонниками роликами с тренировок. Звезда владеет техникой, которая позволяет обрести красивый рельеф живота.

  • * – соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ

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