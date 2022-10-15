Настасья Самбурская показала рельефный пресс на фото в бикини

Актриса и певица Настасья Самбурская выложила фотографию, на которой отчетливо виден ее пресс.
Звезда сериала «Универ» на канале ТНТ опубликовала фото своей фигуры в социальных сетях. На нем она запечатлена в черном купальнике на фоне моря. Постоянно тренирующаяся актриса выглядит подтянутой. Самбурская уточнила, что сейчас вес составляет 63 килограммов при росте 178 см.
Самбурская регулярно делится с поклонниками роликами с тренировок. Звезда владеет техникой, которая позволяет обрести красивый рельеф живота.
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