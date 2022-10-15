Настасья Самбурская показала рельефный пресс на фото в бикини

Звезда сериала «Универ» на канале ТНТ опубликовала фото своей фигуры в социальных сетях. На нем она запечатлена в черном купальнике на фоне моря. Постоянно тренирующаяся актриса выглядит подтянутой. Самбурская уточнила, что сейчас вес составляет 63 килограммов при росте 178 см.