Настало время переходить на отечественное ПО? В России практически закончились лицензии для Microsoft Office

В России возник дефицит лицензий для Microsoft Office. В данный момент отсутствует возможность приобрести как облачный Microsoft 365, так и «коробочные» лицензии. Информацию подтвердили представители крупных торговых сетей.





«К сожалению, сейчас Microsoft приостановил поставки лицензий в Россию. Когда планируются новые, неизвестно», — сообщили в компании AllSoft, которая выступает официальным партнером Microsoft. Аналогичным образом ответили в Softline и «Технопарке». Не удалось обнаружить программный пакет и у других крупных ретейлеров.

«В перспективе мы планируем расширить ассортимент цифровыми версиями офисов от других партнеров. «Коробочные» решения Оffice от Microsoft еще можно найти в отдельных магазинах», — заявила представитель «М.Видео-Эльдорадо» Валерия Андреева.

Однако приобрести «коробочные» решения оказалось и сложно, и дорого. Например, в магазине DNS лицензия на Microsoft Office 2021 в версии для дома и бизнеса стоит почти 25 тыс. рублей. В «Ситилинке» цена аналогичная. Для сравнения, аналогичное решение на американском сайте компании стоит $250, то есть примерно 15 тыс. рублей по текущему курсу.

«В «Ситилинке» цены на Office сопоставимые с рынком. Есть и более дешевые отечественные решения», — ответили в пресс-службе компании на запрос о принципе формирования цен на лицензию.

В российском представительстве Microsoft сообщили: озвученная 4 марта позиция компании, заключающаяся в том, что вендор приостанавливает продажи в России, не изменилась.





В качестве альтернативы облачному Microsoft Office можно использовать отечественные сервисы, например, от «Яндекса» или «МойОфис». Кроме того, есть Google Docs, который пока что открыт и бесплатен. Еще одна возможность — купить Microsoft Office за границей и попытаться его активировать, рассказал руководитель отдела продвижения продуктов компании «Код безопасности» Павел Коростелев.

«Правда, в последних двух случаях нужно быть осторожным: если эти сервисы перестанут работать или вам заблокируют лицензионный код, отстоять свои права не получится никак. Учитывая, что в подобных хранилищах данные находятся в «облаке», их можно банально потерять», — предупредил эксперт.

Среди пользователей также популярны решения болгарского OfficeSuite, который предлагает на разный срок офисные приложения, визуально схожие с решениями Microsoft, а также бессрочный продукт от корейского Hancom, который за несколько лет успешно зарекомендовал себя на российском рынке, привела примеры Валерия Андреева.