Насонов: ВС РФ демонстрируют успехи в контрбатарейной борьбе на Украине

Военный эксперт Роман Насонов заявил, что российские войска в последнее время демонстрируют поразительные успехи в контрбатарейной борьбе в ходе спецоперации на Украине.
В интервью телеканалу «360» он напомнил, что за прошедшие сутки российские военные уничтожили четыре украинских артиллерийских взвода РСЗО «Ураган» и «Град, а также один взвод гаубиц «Гиацинт-Б».
«Огневое поражение расширяется по заданным районам и дает высокий эффект и результат, о чем говорит и некая суетливость укрофашистского руководства», — объяснил он.
Насонов добавил, что системная работа подразделений ВС РФ направлена на минимизацию потерь. По его словам, такой подход крайне важен и позволяет качественно выполнять поставленные задачи в ходе СВО.