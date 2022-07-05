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Насонов: ВС РФ демонстрируют успехи в контрбатарейной борьбе на Украине

Насонов: ВС РФ демонстрируют успехи в контрбатарейной борьбе на Украине
Федеральное агентство новостей

Военный эксперт Роман Насонов заявил, что российские войска в последнее время демонстрируют поразительные успехи в контрбатарейной борьбе в ходе спецоперации на Украине.

В интервью телеканалу «360» он напомнил, что за прошедшие сутки российские военные уничтожили четыре украинских артиллерийских взвода РСЗО «Ураган» и «Град, а также один взвод гаубиц «Гиацинт-Б».

«Огневое поражение расширяется по заданным районам и дает высокий эффект и результат, о чем говорит и некая суетливость укрофашистского руководства», — объяснил он.

Насонов добавил, что системная работа подразделений ВС РФ направлена на минимизацию потерь. По его словам, такой подход крайне важен и позволяет качественно выполнять поставленные задачи в ходе СВО.

вс рф спецоперация Украина
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