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Насонов рассказал о массовых случаях дезертирства в рядах ВСУ

Насонов рассказал о массовых случаях дезертирства в рядах ВСУ
Федеральное агентство новостей

Дезертирство в рядах ВСУ идет целыми батальонами, заявил военный эксперт Роман Насонов.

В интервью телеканалу «360» он отметил, что значительное ухудшение обстановки для ВСУ наблюдается на правом фланге. Раньше были единичные случаи, а сейчас отказ от исполнения поставленной боевой задачи и дезертирство приобрели массовый характер.

«Причем это происходит не в маленьких подразделениях, а в группировках численностью до 200 человек. Речь может идти, предположительно, о целых батальонах», — сообщил эксперт.

Насонов подчеркнул, что ВС РФ используют правильно выбранную тактику, ведь они успешно уничтожают позиции противника «не только в небе, но и в глубину».

ВСУ Донбасс спецоперация рф
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