Насонов рассказал о массовых случаях дезертирства в рядах ВСУ

Дезертирство в рядах ВСУ идет целыми батальонами, заявил военный эксперт Роман Насонов.
В интервью телеканалу «360» он отметил, что значительное ухудшение обстановки для ВСУ наблюдается на правом фланге. Раньше были единичные случаи, а сейчас отказ от исполнения поставленной боевой задачи и дезертирство приобрели массовый характер.
«Причем это происходит не в маленьких подразделениях, а в группировках численностью до 200 человек. Речь может идти, предположительно, о целых батальонах», — сообщил эксперт.
Насонов подчеркнул, что ВС РФ используют правильно выбранную тактику, ведь они успешно уничтожают позиции противника «не только в небе, но и в глубину».