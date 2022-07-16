Наследство Шатунова: адвокат рассказал, чем обернется для семьи появление родной сестры певца

Нашлась родная сестра покойного солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова. Об этом стало известно со слов жителя башкирского села Старая Отрада дяди Саши, знакомого с семьей исполнителя. Сможет ли внезапно возникшая родственница претендовать на наследство музыканта, рассказал кандидат юридических наук, член-корреспондент РАЕН, адвокат Янис Юкша в беседе с «Народными Новостями».
Как сообщил знакомый с семьей Шатунова мужчина, у музыканта есть родная сестра, которая росла вместе с певцом в детдоме. При этом, дядя Саша утонил, что родственница исполнителя «Белых роз» является копией покойного.
Она также якобы присутствовала на Троекуровском кладбище в день похорон Шатунова. В связи с возникшей новостью о родной сестре солиста «Ласкового мая», у многих поклонников возникли вопросы о распределении наследства музыканта.
В беседе с НН Янис Юкша подчеркнул, что законодательство РФ совершенно четко говорит о том, что, если человек уходит из жизни, то возникает два варианта развития событий с оставшимся наследством.
«Наследство распределяется либо по закону в результате законного правопреемства, либо наследство получают лица, указанные в завещании покойного человека. Но во втором случае все равно все происходит с определенными нюансами и оговорками, которые указаны в законодательстве», — объяснил адвокат.
По словам эксперта, если человек не оставил завещания, то процесс распределения наследства начинается с наследников первой очереди.
«На самом деле, очередей — огромное количество. Но первостепенно наследство получают супруг, мать, отец и дети. Соответственно наследники иных очередей не призываются к наследованию, если перед ними есть кто-то из первой очереди», — уточнил юрист.
Юкша отметил, что, несмотря на кровное родство, сестры, братья и прочие родственники относятся ко второй группе и не могут претендовать на получение наследства первыми. В этой связи, в случае с сестрой Шатунова все четко указано в законе.
«Я не вижу каких-то нюансов в данной ситуации. Но, скорее всего, Шатунов сумел заработать какие-то материальные блага, соответственно родственники могут появляться. Поэтому я еще раз подчеркиваю, что с наследниками первой очереди, «новые» родственники, вероятнее всего, потерпят фиаско», — высказался адвокат.
Вместе с этим, он затронул тему заморозки счетов Шатунова со дня его смерти на полгода. Специалист объяснил, что это является не просто стандартной процедурой, а сроком, который указан в законе России.
«Это было придумано для того, чтобы все заинтересованные в наследовании родственники могли заявить о своих правах. Данная процедура предполагает справедливый процесс наследования», — констатировал юрист, указав на факт того, что наследники первой очереди остаются в приоритете в любом случае.
Отметим, у Юрия Шатунова остались три наследника первой очереди: супруга Светлана, 16-летний сын Дэннис и 9-летняя дочь Эстелла. При этом само наследство известного музыканта оценивается в 500 млн рублей.
Ранее «Народные Новости» сообщали, что Даня Милохин может стать обладателем прав на песни Юрия Шатунова.