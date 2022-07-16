Наследный принц Саудовской Аравии ехидно улыбнулся Байдену после вопроса журналистки

Соответствующим видеороликом поделилась востоковед, автор книг по истории и политике Ближнего Востока Мария Кича в социальной сети «ВКонтакте». На нем делегации США и Саудовской Аравии во главе с Байденом и бен Салманом сидят в переговорной комнате. Журналистка задала хозяину Белого дома вопрос об отношениях Вашингтона и Эр-Рияда.