Наследный принц Саудовской Аравии ехидно улыбнулся Байдену после вопроса журналистки

Президент Соединенных Штатов Джо Байден, прибывший в Саудовскую Аравию, не смог ответить на неудобный вопрос журналистки. В ответ на это наследный принц Мухаммед бен Салман Аль Сауд ехидно усмехнулся в лицо политику.
Соответствующим видеороликом поделилась востоковед, автор книг по истории и политике Ближнего Востока Мария Кича в социальной сети «ВКонтакте». На нем делегации США и Саудовской Аравии во главе с Байденом и бен Салманом сидят в переговорной комнате. Журналистка задала хозяину Белого дома вопрос об отношениях Вашингтона и Эр-Рияда.
«Президент Байден, Саудовская Аравия все еще остается страной-изгоем?» — спросила девушка.
Однако Байден не смог ответить на данный вопрос, проигнорировав журналистку. Такой поступок со стороны американского лидера вызвал ехидную усмешку у саудовского принца.