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Наследный принц Саудовской Аравии ехидно улыбнулся Байдену после вопроса журналистки

Наследный принц Саудовской Аравии ехидно улыбнулся Байдену после вопроса журналистки
Global Look Press/ Yuri Gripas/Consolidated News Photos

Президент Соединенных Штатов Джо Байден, прибывший в Саудовскую Аравию, не смог ответить на неудобный вопрос журналистки. В ответ на это наследный принц Мухаммед бен Салман Аль Сауд ехидно усмехнулся в лицо политику.

Соответствующим видеороликом поделилась востоковед, автор книг по истории и политике Ближнего Востока Мария Кича в социальной сети «ВКонтакте». На нем делегации США и Саудовской Аравии во главе с Байденом и бен Салманом сидят в переговорной комнате. Журналистка задала хозяину Белого дома вопрос об отношениях Вашингтона и Эр-Рияда.

«Президент Байден, Саудовская Аравия все еще остается страной-изгоем?» — спросила девушка.

Однако Байден не смог ответить на данный вопрос, проигнорировав журналистку. Такой поступок со стороны американского лидера вызвал ехидную усмешку у саудовского принца.

Байден мухаммед бен салман аль сауд саудовская аравия саудовский принц США
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RusNewsToday24
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