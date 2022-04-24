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    Наследницы актрисы Веры Глаголевой навестили могилу матери

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Наследницы актрисы Веры Глаголевой навестили могилу матери

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    Anatoly Lomokhov/Global Look Press

    Дочери актрисы Веры Глаголевой пришли на могилу матери в честь Пасхи.

    Глаголевой не стало пять лет назад. Актриса скончалась после продолжительной борьбы с раком желудка. Дочери Анастасия Овечкина и Анна Нахапетова пришли на могилу матери накануне христианского праздника.

    Наследницы навестили захоронение Глаголевой, где, как всегда, чисто и прибрано. На видео, опубликованном в социальных сетях, можно увидеть, что вокруг могилы стоят живые цветы от родных и многочисленных поклонников.

    Звезды фильма «Бедная Саша» умерла 16 августа 2017 года. Ее похоронили на Троекуровском кладбище. Тогда постится с актрисой пришли сотни неравнодушных россиян.

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